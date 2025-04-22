Volkswagen'in yeni sedan modeli Lavida Pro Çin'de ortaya çıktı

Haber Merkezi

Volkswagen'in, günümüzde Avrupa pazarında geleneksel bir benzinli sedan modeli satmıyor olması dikkat çekici bir durum.

Ancak bu, sedan gövde tipinin Alman üreticinin küresel ürün gamından tamamen çıktığı anlamına gelmiyor; Jetta Amerika'da, Virtus ise Güney Amerika'da varlığını sürdürüyor.

Özellikle Çin pazarında ise sedan portföyü oldukça güçlü ve yeni Volkswagen Lavida Pro bu durumun son örneği.

Yeni Passat Avrupa'da sadece station wagon olarak sunulurken, Çin'de Passat Pro adıyla bir sedan versiyonu bulunuyor.

LAVIDA PRO ORTAYA ÇIKTI

Kompakt sedan segmentinde ise sahneye yeni çıkan Volkswagen Lavida Pro, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından resmi olarak onaylandı.

Araç, gömme kapı kolları, arka ışık barı, parlak siyah detaylar ve ince farlar gibi modern dokunuşlara sahip olsa da genel tasarımıyla 2000'li yılların VW sedanlarını andırıyor.

VOLKSWAGEN LAVIDA PRO TASARIMU VE ÖZELLİKLERİ

SAIC-VW ortak girişimi tarafından üretilen Volkswagen modeli, belki de en heyecan verici sedan olmasa da SUV egemenliğindeki pazarda farklı bir seçenek sunuyor.

Aracın dikkat çekici derecede yüksek yerden yüksekliği ise Volvo S60 Cross Country modelini anımsatan bir hava katıyor.

Volkswagen Lavida Pro, Pro olmayan selefinin izinden giderek ciddi bir aile sedanı olma formülünü sürdürüyor.

Gücünü, otomatik şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere aktarılan 109 beygir gücündeki mütevazı 1.5 litrelik turbo benzinli motordan alıyor.

Yaklaşık 4.72 metre uzunluğundaki Volkswagen Lavida Pro, boyut olarak Jetta ile hemen hemen aynı.

Her yerde kullanılan MQB platformunun bir varyasyonu üzerine inşa edilen aracın ağırlığı ise yaklaşık 1320 kilogram olarak belirtiliyor.