Volvo, EX30'un daha ucuz versiyonunu tanıttı

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, ürün gamını genişleterek EX30 modelinin yeni model yılına özel kapsamlı güncellemelerini paylaştı.

Genişletilen Black Edition paketi ve premium iç mekan seçenekleriyle gelen bu yeni model, aracın 38 bin euro olan başlangıç fiyatını 33 bin euro seviyelerine çekmeyi başarıyor.

339 KM MENZİL

Yeni giriş seviyesi güç ünitesi 150 beygir güç üretirken, 51 kWh kapasiteli bataryasıyla kullanıcılara günlük kullanıma uygun 339 kilometrelik menzil sağlıyor.

Daha uzun yolculuklar yapmak isteyen sürücüler için sunulan 69 kWh batarya seçeneğiyle bu menzil 476 kilometreye kadar yükselebiliyor.

Araçtaki en dikkat çekici teknolojik yeniliklerden biri olan Vehicle-to-Load (V2L) özelliği sayesinde bataryada depolanan enerji dışarıdaki elektrikli el aletlerini veya kamp ekipmanlarını çalıştırmak için kullanılabiliyor.

Bu donanım altyapısı ve yeni kullanıcı arayüzü güncellemeleri, yaz aylarında kablosuz (OTA) şekilde mevcut EX30 sahiplerine de ücretsiz olarak sunulacak.

GELİŞMİŞ VE AKILLI MULTİMEDYA ARAYÜZÜ

Multimedya sisteminde yapılan güncellemelerle birlikte temel kontroller, sürücülerin en sık kullandığı fonksiyonlara çok daha hızlı erişim sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı.

Eklenen özelleştirilebilir içerik çubuğu, sürüş esnasında ihtiyaç duyulabilecek özellikleri akıllıca tahmin ederek öne çıkarabiliyor veya kullanıcının sabit kısayollar belirlemesine olanak tanıyor.