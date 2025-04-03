Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7, yeni bir kazayla gündemde

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 2024 Mart ayında piyasaya sürdüğü elektrikli sedan modeli SU7, ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı.

Kazada üç üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza, aracın güvenlik özelliklerine dair endişeleri gündeme getirdi.

Özellikle, kazadan sonra kapıların açılamadığı ve yolcuların araçta mahsur kaldığı iddiaları büyük yankı uyandırdı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ

Kaza, 29 Mart 2025'te Çin'in Anhui eyaletindeki Dezhou-Shangrao Otoyolu'nda, gece saat 22.44 civarında meydana geldi.

İlk haberlerde, aracın çarpışma sonrası alev aldığı ve kapıların açılamadığı belirtildi. Yolcuların araçta mahsur kaldığı ve kaçamadığı iddia edildi. Bu iddialar, aracın güvenlik sistemlerine dair ciddi endişelere yol açtı.

XİAOMİ'DEN KAPI İDDİALARINA YANIT

Artan endişeler üzerine Xiaomi, 1 Nisan'da olayla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Şirket, kazaya dair elde edilen araç verilerini polisle paylaşarak, olayın teknik incelemesini sundu.

Yapılan resmi açıklamaya göre, kaza yapan araç SU7'nin standart versiyonuydu ve NOA (Navigasyon Destekli Otopilot) modunda 116 km/s hızla ilerliyordu.

Araç, bir inşaat bölgesine yaklaştığında şeridin bariyerlerle kapatıldığını ve trafiğin karşı şeride yönlendirildiğini tespit etti. Uyarı verdi ve yavaşlamaya başladı. Ancak sürücü bu noktada kontrolü ele alarak fren yaptı ve direksiyonu çevirdi. Ne yazık ki, araç yaklaşık 97 km/s hızla beton bir direğe çarptı ve alev aldı.

MEKANİK AÇMA KOLLARI DETAYI

Çarpışmanın hemen ardından Xiaomi'nin acil durum sistemi otomatik olarak devreye girdi. Şirket, aracın kayıtlı sahibine ulaştı ve aracın o sırada başka biri tarafından kullanıldığını doğruladı.

Xiaomi yetkilileri, aracın dört kapısının da mekanik acil durum açma kollarına sahip olduğunu belirtti. Bu kollar, her kapının saklama bölmesinde bulunuyor ve batarya hasar görse bile kapıları açabiliyor.

Xiaomi, olayın ardından özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu ve 30 Mart'ta polisle iş birliği yapmak üzere kaza yerine uzmanlarını gönderdiğini duyurdu.