Yandex Maps, İstanbul için HD haritalarla güncellendi

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Yandex Türkiye, popüler navigasyon ve keşif uygulaması Yandex Maps'de sürücüler için özel olarak hazırladığı yeni nesil ayrıntılı haritayı Türkiye'de ilk kez kullanıma sundu.

Bu gelişmiş HD harita, şerit işaretleri, yaya geçitleri, kasisler, park noktaları, trafik adaları ve daha fazlası eşliğinde İstanbul şehir merkezindeki gerçek yol koşullarını birebir yansıtıyor.

İSTANBUL'UN MERKEZİ ARTIK YANDEX MAPS'TE DAHA DETAYLI

Şu an için bu özellik, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Başakşehir ve Küçükçekmece'den, Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli ve Kartal'a kadar uzanan merkezi bölgesindeki önemli caddeleri kapsıyor.

Ayrıca, İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) giden tüm ana yollar da bu detaylı haritaya dahil edildi.

Bu güncelleme ile Yandex Maps, önemli ilçelerde kapsamlı navigasyon desteği sunmak amacıyla, toplamda 2 bin 250 kilometrelik yolu şeritler ve yol işaretleri de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli detaylarla dijital ortama aktardı.

Rota boyunca binalar, hacimsel olarak gösterilerek navigasyona yardımcı olan görsel referans noktaları sunuyor.

Ayrıntılı yol işaretleri ise özellikle yoğun ve karmaşık kavşaklarda sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

Bu sayede kullanıcılar, kavşaklardan önce hangi şeridi kullanacakları konusunda daha net bir rehberlik alarak çok daha sezgisel ve akıcı bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor.

Güncelleme, sürücülerin manevraları daha iyi tahmin etmelerine, kaçırdıkları dönüşlerden kaçınmalarına ve gerekirse erken aşamada rotalarını yeniden belirlemelerine de yardımcı oluyor.

Rotayı takip eden dinamik kamera, artık daha geniş bir görüş alanı sunarak ilerideki yolu (canlı trafik olayları ve devam eden yol çalışmaları dahil) daha kapsamlı bir şekilde gösteriyor. Tüm yol bildirimleri ekranın alt kısmına sabitlenerek navigasyonu daha da kolaylaştırıyor.

YENİ ÖZELLİK HANGİ PLATFORMLARDA KULLANILABİLİR

Şerit düzeyinde ayrıntılı harita, Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışan Yandex Maps ve Yandex Navi uygulamalarının yanı sıra CarPlay ve Android Auto sistemlerinde de kullanılabiliyor.

Bu yeni özelliği kullanmak için kullanıcıların uygulamalarını en son sürüme güncellemeleri gerekiyor.