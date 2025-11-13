Yeni Mercedes GLB'nin ilk ipucu görüntüleri yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-Benz, yeni nesil GLB için geri sayımı başlattı ve merakla beklenen SUV modelini 8 Aralık’ta tanıtacağını açıkladı.

Kompakt yapısına rağmen 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunan araç, tamamen yenilenmiş bir iç mekanla geliyor.

MBUX SUPERSCREEN VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Yeni GLB, opsiyonel olarak sunulan MBUX Superscreen sistemiyle donatılacak. Bu sistem, 10,25 inç dijital gösterge paneli ile 14 inçlik iki ayrı ekranı birleştirerek toplamda üç ekranlı devasa bir deneyim sunuyor.

Araçta ayrıca avatarlarla etkileşim kuran yapay zeka destekli MBUX Sanal Asistanı ve Google Haritalar tabanlı navigasyon yer alacak.

Saniyeler içinde saydamdan opak hale geçebilen panoramik cam tavan, "yıldızlı gökyüzü" efektiyle donatılabiliyor.

Ayrıca ilk iki sırada baş mesafesi artırılırken, arka koltuklarda ek diz mesafesi ve baldır desteği sağlanarak konfor üst seviyeye taşınmış durumda.

Sindelfingen’deki merkezde -40 derecede test edilen araç, yeni ısı pompası sayesinde önceki modele göre yüzde 50 daha az enerji harcıyor.

Elektrikli versiyonun 85 kWsa batarya ile gelmesi ve çift motorlu seçeneğinde 349 beygir güç üretmesi bekleniyor.