Yeni Range Rover Sport ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

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Land Rover, gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2024 Range Rover Sport modelinin fiyatlarını ekim ayına özel güncelledi.

Yeni Range Rover Sport'un dış tasarımına baktığımızda, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Range Rover'dan izler bizleri karşılıyor.

Sport model, adına yakışır şekilde daha sportif görünen ön ve arka tamponlara ve oldukça ince tasarlanmış LED aydınlatmalara sahip.

RANGE ROVER SPORT FİYAT LİSTESİ

2024 Range Rover Sport, şirketin İngiltere'deki Solihull fabrikasında üretiliyor. Siparişe açılan model, ABD'de 83 bin dolardan satışa sunulmuştu. Otomobilin ekim ayına özel Türkiye fiyat listesi ise şöyle:

SE 2.997 cc - 300 bg 7,4 - 14.247.835 TL

DYNAMIC SE 2.997 cc - 300 bg 7,4 - 14.767.425 TL

DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg 7,4 - 15.480.006 TL

AUTOBIOGRAPHY 2.997 cc - 350 bg 7,4 - 16.341.042 TL