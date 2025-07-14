Yeni Renault Austral Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Türkiye'nin en popüler markalarından biri olan Renault, sevilen SUV modeli Austral'in makyajlanmış yeni versiyonunu Türkiye pazarına getirdiğini açıkladı.

Eskisine kıyasla daha modern bir tasarıma ve gelişmiş teknik özelliklere sahip olan otomobil, üç farklı donanım paketi ve iki farklı hibrit motor seçeneği ile satın alınabilecek.

RAFALE'DEN ESİNTİLER TAŞIYAN YENİ TASARIM

Yeni Renault Austral, markanın yeni coupe-SUV'u Rafale'den ilham alan, elmas şekilli ızgarası ve yeni "diş" benzeri gündüz farlarıyla daha modern ve şık bir görünüme kavuştu.

İç mekanda ise 12 inçlik multimedya ekranı, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 9,3 inçlik head-up display'den oluşan teknolojik bir kokpit bulunuyor.

HİBRİT MOTOR SEÇENEKLERİ VE PERFORMANS

200 beygir gücündeki tam hibrit E-Tech versiyonu, 0'dan 100 km/s hıza 8,2 saniyede ulaşıyor ve şehir içi sürüşün yüzde 80'ini elektrikli olarak yapabiliyor.

160 beygirlik hafif hibrit seçeneği de bulunan aracın, 100 kilometrede 4,7 litrelik yakıt tüketimi ile verimli bir performans sunduğu belirtiliyor.

RENAULT AUSTRAL TÜRKİYE FİYATI

Mild hybrid 160 HP, Hibrit Techno, Otomatik: 2 milyon 190 bin TL

Mild hybrid 160 HP, Hibrit Esprit alpine, Otomatik: 2 milyon 465 bin TL

Full hybrid E-tech 200 HP, Hibrit Esprit alpine, Otomatik: 2 milyon 835 bin TL