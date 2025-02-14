Yeni Skoda Elroq seri üretime girdi: Yakında Türkiye'de

AA & Ensonhaber

Çek otomobil üreticisi Skoda, elektrikli SUV modeli Elroq'un seri üretimine başladığını duyurdu.

Şirketin Çekya'daki ana fabrikasında üretilen Elroq, 2025'in ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulacak.

GÜNLÜK 600 ADET ÜRETİM

Skoda'nın Mlada Boleslav kentindeki fabrikasında, Elroq modeli günlük 600 adet üretiliyor.

Fabrika, aynı zamanda içten yanmalı motorlu Octavia ve elektrikli Enyaq modellerinin de üretimine ev sahipliği yapıyor.

SKODA'NIN YENİ TASARIM DİLİ: MODERN SOLID

Elroq, Skoda'nın yeni tasarım dili "Modern Solid"i yansıtan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Bu tasarım dili, modern ve şık çizgileri fonksiyonellikle birleştiriyor.

Elroq'un kabininde, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir malzemeler kullanılıyor. Bu sayede, çevreye duyarlı bir üretim anlayışı benimseniyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elroq, 63 kWh ve 82 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. 150 kW ve 210 kW güç çıkışlarına sahip motor seçenekleri bulunan aracın menzili, WLTP döngüsüne göre 580 kilometreyi aşıyor.

175 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde Elroq, sadece 28 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

13 inç multimedya ekranı ve 9,3 metrelik dönüş çapı ile dikkat çeken Elroq, şehir içi kullanımda da pratiklik sunuyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK

Skoda Elroq, 2025'in ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Elektrikli SUV segmentine yeni bir soluk getirmesi beklenen Elroq, şık tasarımı, çevre dostu özellikleri ve uzun menziliyle dikkat çekiyor.