Yeni Skoda Fabia tanıtıldı: Tarihin en güçlüsü

Haber Merkezi

Skoda, Fabia modelinin bugüne kadarki en güçlü versiyonu olan Fabia Rally2'yi tanıttı.

Sınırlı sayıda üretilecek bu özel model, markanın sportif mirasını yansıtıyor ve performans tutkunlarına hitap ediyor.

Fabia Rally2, ABT Sportsline tarafından modifiye edilen 1.5 litrelik turbo benzinli motorla donatıldı.

Bu motor, standart Fabia'ya göre önemli bir güç artışı sağlıyor. 190 beygir güç ve 290 Nm tork üreten Fabia Rally2, 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyenin altında tamamlıyor.

7 ileri DSG şanzıman ve 15 mm alçaltılmış sportif süspansiyon, performansı daha da artırıyor.

Fabia Rally2, mamba yeşili rengi, göze çarpan gövde kiti, büyük arka spoyler ve 17 inç OZ Racing Superturismo jantlar ile sportif bir görünüme sahip.

Michelin Pilot Sport 5 lastikler ise yol tutuşunu maksimize ediyor. İç mekanda sportif direksiyon simidi ve özel tasarım koltuklar dikkat çekiyor. Her araçta, sınırlı üretim olduğunu belirten bir seri numarası plakası bulunuyor.

100 ADET ÜRETİLECEK

Skoda, Fabia Rally2'den sadece 100 adet üretecek. Mart 2025'te satışa sunulması planlanan bu özel model, sadece İspanya pazarında satışa sunulacak.

30.900 euroluk fiyatıyla Fabia Rally2, koleksiyonerler ve performans tutkunları için cazip bir seçenek olacak.