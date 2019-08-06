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Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in, kilolarıyla başı dertteydi.

Detay Haber | 06.08.2019 - 13:19..
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Dizi oyuncusu Ümit Erdim, verdiği kilolarla hayranlarını korkuttu.

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran dizilerde rol alan oyuncu, şimdilerde farklı bir görünüme bürünmüş durumda.

ZAYIFLADI

Bundan 2 yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü oyuncu, şu anda zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

AMELİYAT MASASINA YATTI

Daha önce, "Kilo vermem organik, ameliyat yok, emek var." şeklinde açıklama yapan oyuncu, yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Mide küçültme ameliyatı olan Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü.

Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

"KİLO ALMAYA NİYETİM YOK"

Erdim, son hallerini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşınca da tepkiler geldi. Endişelenen takipçileri için yeni bir açıklama yapan oyuncu, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

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