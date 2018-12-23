Bir süre önce CHP’den ihraç edilen Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara’dan İstanbul’a geldiği sırada Atatürk Havalimanı VİP bölümü çıkışında ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup vatandaş tarafından karşılandı.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte havalimanından çıkan Öztürk, burada kısa bir açıklamada bulundu.

"BENİ BIRAKIP TÜYDÜLER"

Yılmaz, “Bu havalimanının benim hayatımda çok önemli bir yeri var. O gece birileri tüydü buradan, beni bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa 15 Temmuz’u kınayan kişiyim. Ama başkaları tüydü kaçtı. Şimdi çıkmışlar meydana haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorlar. Hak kim, hukuk ne, siz kimsiniz. Sizin yaptığınız ırkçılıktır, adaletsizliktir, kanunsuzluktur, zorbadır." sözleriyle isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Öztürk Yılmaz: Birileri havalimanından 15 Temmuz’da tüydü ViDEO

"CHP KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR"

Konuşması sık sık "dik dur eğilme, bu millet seninle", 'Öztürk Yılmaz yalnız değildir" sloganları ile kesilen Yılmaz, şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat, bir projedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmek için gelmiştir. Bugün ses çıkarmayanlar, bugün bu adaletsizliğin karşısında yer almayanlar dilsiz şeytandır; antidemokratiktir haindir. Çünkü bugün bunun karşısında yer almazsanız neyin karşısında yer alacaksınız? Hiç kimseden korkum yok. Alnım açık, yüzüm ak; kimseye karşı bir diyet borcum yok. Yanımda sizler varsınız. Biz imanlı, inançlı, Atatürkçü, milliyetçi ve bu vatana sahip çıkan insanlarız. Bu mücadele devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının malı değildir, tarlası, bahçesi değlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran partidir, hepimizin partisidir. Orası bir grubun; adeta Türkiye'ye düşman olmuş, vatanseverleri kesip doğrayan bir grubun partisi hiç olamaz. Biz milletin oyuyla geldik. Ardahan halkına yapılan saygısızlığın daniskasıdır. O milletin seçtiği bir insanı FETÖ yöntemiyle ihraç etmek alçaklıktır."