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Park kavgasını polis sonlandırdı

İş yeri önüne araç park edilmesi yüzünden dükkan sahibi ile sürücü arasında, sopaların da kullanıldığı kavga çıktı.

DHA | 27.05.2019 - 16:30..
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Şanlıurfa'da, kent merkezindeki valilik binası önünde kavga meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre, valilikteki işlemlerini halletmek için iş yeri önüne otomobilini park etti. Bu sırada dükkan sahibi, sürücüden, iş yerinin girişini kapattığını savunduğu aracını çekmesini istedi.

Park kavgasını polis sonlandırdı

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Park kavgasını polis sonlandırdı

GÖRÜNTÜ ÇEKMEYE ÇALIŞAN GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ile bu sırada görüntü çekmeye çalıştığı belirtilen yerel gazete muhabiri, gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park kavgasını polis sonlandırdı

Park kavgasını polis sonlandırdı


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