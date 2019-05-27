Park kavgasını polis sonlandırdı

Şanlıurfa'da, kent merkezindeki valilik binası önünde kavga meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre, valilikteki işlemlerini halletmek için iş yeri önüne otomobilini park etti. Bu sırada dükkan sahibi, sürücüden, iş yerinin girişini kapattığını savunduğu aracını çekmesini istedi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

GÖRÜNTÜ ÇEKMEYE ÇALIŞAN GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ile bu sırada görüntü çekmeye çalıştığı belirtilen yerel gazete muhabiri, gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.











