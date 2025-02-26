81 ilin milletvekili sayıları açıklandı

AA & Ensonhaber

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), güncellenen nüfus verileri doğrultusunda illerin milletvekili dağılımını belirledi. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayısı birer kişi artarken; Bayburt, Erzurum ve Yozgat’ın milletvekili sayısı birer kişi azaldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5. maddeleri gereğince genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde seçim çevreleri ve milletvekili sayılarına dair yeni düzenlemenin yapılması gerektiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2024 itibarıyla açıkladığı nüfus verileri esas alınarak 600 milletvekilinin illere ve seçim bölgelerine göre dağılımı yapıldı.

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BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Yeni düzenlemeye göre;

Ankara 37,

İstanbul 96,

İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

Önceki seçim dönemiyle kıyaslandığında, Ankara, Muğla ve Şanlıurfa milletvekili sayısını birer kişi artırırken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat milletvekili kaybı yaşadı.

İLLERİN GÜNCELLENEN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

İllere göre milletvekili dağılımı şu şekilde belirlendi:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

BÖLGESEL SEÇİM DÜZENLEMELERİ

Büyükşehirlerde milletvekili sayısının fazla olması nedeniyle bazı iller birden fazla seçim çevresine ayrıldı:

Ankara 3,

Bursa 2,

İstanbul 3,

İzmir 2 seçim bölgesine bölündü.

YSK’nın yaptığı bu güncelleme, illerin nüfus değişimlerine göre temsiliyet oranlarını güncelleyerek seçimlerdeki dengeyi sağlamayı amaçlıyor.