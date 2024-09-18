Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na ziyaret Geçtiğimiz günlerde DEVA Partili Ali Babacan ile bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

DHA

2023 genel seçimleri, siyasette dengeleri değiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekillikleri ile Meclis'e giren partiler CHP'de değişen yönetim ve genel başkandan sonra adeta ortada kaldı..

Kimileri grup kurarken, şimdilerde ise tamamen birleşme konusu gündemde.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin birleşme müzakereleri sürüyor..

Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu kez Saadet Partisi'nin kapısını çaldı.

KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Partiden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Genel Merkez'deki makamında görüştü.

Davutoğlu'na görüşmede genel başkan yardımcıları Hasan Seymen ve Alaattin Fırat da eşlik etti.

Görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)