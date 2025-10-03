Asal Araştırma'dan cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Siyaset arenasında gündem sıcak...

TBMM yeni yasama dönemine başladı.

Bu yoğun gündemde bir yanda da CHP'nin erken seçim çağrıları sıklaşıyor, buna karşın Cumhur İttifakı, seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda kesin açıklamalarını peş peşe yapıyor.

ASAL ARAŞTIRMA'DAN YENİ ANKET

Bu süreçte seçmenin nabzı anketlerle tutuluyor.

Asal Araştırma da son anketinde, seçmene oy verecekleri cumhurbaşkanı adaylarını sordu.

2 bin kişi ile yapılan ankette, seçmene "Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Fatih Erbakan ve DEM Parti adayının katılacağı bu pazar yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

Katılımcıların yüzde 48,9'unun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği anketin sonucu şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: %48,9

Özgür Özel: %38,2

Fatih Erbakan: %5,9

DEM adayı: %7