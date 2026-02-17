Bahçeli'den 'püskevit' açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin etkin ve güçlü bir ülke konumuna ilerlediğini belirten Bahçeli, Ramazan ayı dolayısıyla birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

"TÜRKİYE, NEREDE BİR SORUN VARSA ORADADIR"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin küresel ölçekte etkin bir rol üstlendiğini ifade ederek, “Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır” dedi:

Bozuk plak gibi aynı nakarata takılıp kalanların kara propagandayı marifet sayması gerçeği değiştirmez. Süper Güç Türkiye’nin muktedir adımları duyulmaya başlamıştır.

"KUCAKLAŞMAK VARKEN KUTUPLAŞMAK VAHAMETTİR"

Toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, kutuplaşmanın Türkiye’ye zarar verdiğini belirterek, “Kucaklaşmak varken kutuplaşmak vahamettir. Konuşmak varken kavga etmek insani hasletlere vedadır” diye konuştu.

"HANİ BENİM PÜSKEVİTİM, ÇİKOLATAM" İFADELERİ

Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çeken Bahçeli, vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

Konuşmasında geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşmaya da atıfta bulunan Bahçeli, çocukların beklentilerine dikkat çekmek amacıyla sarf ettiği sözleri hatırlattı: