Bakanlığı döneminde kanıtladı: Murat Kurum, İstanbul'u depreme hazırlayacak AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Murat Kurum, bakanlık yaptığı dönemdeki başarılarıyla siyaset arenasının öne çıkan isimlerinden biriydi. Kurum, deprem konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

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Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadı, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Yaşanılan felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken yerel seçim sürecinde bu konunun sıkça dile getirilmesi bekleniyor.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının Murat Kurum olması kesinleşti.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'a adaylığını tebliğ etti.

Sosyal medyadan yayınlanan videoda konuşan Murat Kurum, İstanbul için AK Parti'den aday olduğunu resmen duyurarak, "Arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. Burada İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte oradan kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u depreme hazırlayacak

2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Kurum, görevi boyunca yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı.

Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.

Bakanlık görevi boyunca bir çok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı.

İstanbul'da 39 millet bahçesinin yapımını başlattı

Beş yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ilin tümüne hizmet götüren 484 millet bahçesinin yapımını başlatarak 81 ile 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaştırdı.

Sadece İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlatan Kurum'un bakanlığı döneminde yapımına başlanan millet bahçelerinin 13'ü tamamlandı.