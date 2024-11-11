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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerde sanatçılara ödediği ücretler, büyük tartışmalara neden oldu.

Basının karşısına çıkarak yazılanların ve söylenenlerin aksine daha az para harcandığını savunan CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş, kendi partisinden de yoğun eleştiriler alıyor.

TV100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'li eski bir milletvekili olarak Mansur Yavaş'a ağır eleştiriler yöneltti:

"AKILLA MANTIKLA İZAH EDİLEMEZ"

Bu rakamları babamın oğlu da olsa savunmam. Ebru Gündeş'in konser piyasa fiyatı 2.5 milyon TL'dir. Türkiye'de Tarkan hariç hemen hemen bütün sanatçıların fiyatı böyledir. Tarkan 1 milyon dolar ister, her şeyini kendisi yapar. İster getirirsin ister getirmezsin.



Tan Taşçı'ya 41 milyon vermek, akılla mantıkla izah edilemez. Doğru olan şudur belediye bunu alır, 90 bin personeli var. Bir depo kiralarsın o depoda bu aleti edevatı korursun 14-15 milyon TL’ye alırsın. Belediye belli şirketleri doyurma yeri değil ki. Demek ki bu şirketleri doyurmuşlar.

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"MANSUR YAVAŞ KİBRİNİN KURBANI"

Mansur Yavaş kibrinin kurbanı. Öyle bir kibir var ki.. Gezetecilerin telefonuna çıkmaz. Basın danışmanı çalıştırmaz. Bir tane bilgi edinemezsin. Sorsan cevap gelmez. Onun 3 tane yakın gazetecisi var. Bilgileri onlara verir, ondan sonra da çıkar derdini anlatmaya çalışır. Bu mevzuyu 15 gün önce anlattığımda "Bana saldırıyorlar" demeyeceksin. Siyasetçi her zaman eleştirilir. Biz de siyaset yaptık, en yakın arkadaşlarım aleyhimize konuştu. Ama bana saldırıyorlar demedim.