CHP'li Aytuğ Atıcı'dan ortaklık itirafı: DEM Parti ile açık açık ittifak yaptık CHP ve DEM Parti arasındaki seçim ittifakını canlı yayında itiraf eden CHP'li Aytuğ Atıcı, "Açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde ittifak yaptık." dedi.

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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

CHP'de kapalı kapılar ardından yürütülen pazarlıklar ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.



Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan 'iş birliği' gündemdeki yerini koruyor.

"DEM Parti ile açık açık ittifak yaptık"

CHP lideri Özgür Özel, "Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok." dese de, eski CHP milletvekili Aytuğ Atıcı'dan canlı yayında dikkat çeken bir itiraf geldi.

KRT TV'ye konuk olan Atıcı, ''(DEM Parti ile) Açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık" dedi.

"Gizli ittifak değil, kimse gizleyemez zaten"

Atıcı sözlerinin devamında şu cümleleri kurdu: