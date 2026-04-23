CHP'li belediyelerin hizmet sorununu İzmir Marşı ile ti'ye aldılar

Sosyal medyada siyasi eleştirilerin mizahla harmanlandığı içeriklere bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan bir video, yerel yönetimlere yönelik altyapı eleştirisini ironik bir anlatımla gündeme taşıyarak kullanıcılar arasında tartışma başlattı.

ÇUKUR SAHNESİYLE BAŞLAYAN KURGU

Videoda, yolda ilerleyen bir sürücünün aracıyla çukura girmesi ve lastiğinin patlaması canlandırılıyor. Sürücünün duruma tepki gösterdiği anlarda sahneye giren ikinci karakter, alışılmışın dışında bir “çözüm” öneriyor.

"ÇÖZÜM" OLARAK MARŞ SÖYLENDİ

Karakter, altyapı sorununa müdahale etmek yerine İzmir Marşı’nı söyleyerek sürücüyü sakinleştirmeye çalışıyor. Videonun finalinde kullanılan “CHP ile çözüm bu kadar basit” ifadesi ise içeriğin temel mesajını oluşturuyor.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Paylaşım, Instagram’da on binlerce beğeni alarak kısa sürede viral hale geldi. Videonun açıklama kısmında yer alan ifadelerle de içerikteki eleştirel ton güçlendirildi.

Sosyal medya kullanıcıları videoya farklı tepkiler verdi. Bir kesim içeriği mizahi ve eleştirel bulurken, diğer kesim ise siyasi mesajın dozunu tartışmaya açtı.

Video, yerel hizmetler ve siyasi söylemler üzerinden yürüyen tartışmaların güncel örneklerinden biri olarak öne çıktı.