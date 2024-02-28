DEM Partili Meral Danış Beştaş: CHP'den alacağımız var DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "Sanki borçluymuşuz gibi, mecburmuşuz gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hakkari'den yüzde 72 oy verdirmişiz." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru ilerlerken, ülke genelinde siyasi atmosfer daha da yoğunlaşıyor.

Tüm siyasi partiler seçim kampanyalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Seçim sürecinde DEM Parti ile ortaklığına devam eden CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan parti ile pazarlıklarına devam ediyor.



Canlı yayında geçmişte CHP'ye verdikleri desteği vurgulayan DEM Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar." şeklindeki ifadelerine yanıt verdi.

"Bizim CHP'den alacağımız var"

Beştaş şu ifadeleri kullandı:



"Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada. 14-28 Mayıs'tan dolayı biz Hakkari'de yüzde 72 oy verdirmişiz. Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, yanıtı veririz yani."

"Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar"

DEM Partili Beştaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz biz. Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar. Bu nedenle Gökhan Günaydın'ın da, Özgür Özel'in de bu açıklamalarını bir daha düşünmelerini öneririm. Biz hiyerarşik olarak onların altı üstü değiliz. Kendimizi öyle görmeyiz, onlar da parti, biz de partiyiz."

"Bize kazandırmak değil, kaybettirmek üzerine bir strateji var"

CHP lideri Özel, geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı basın toplantısında öyle demişti: