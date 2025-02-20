Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacak

Haber Merkezi

İstanbullular karla mücadele ederken CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık gündemi var.

İmamoğlu bu kapsamda nihayet emeline ulaşıyor...

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan süreçte yeni bir aşama daha geride kalacak.

Şaibeli kurultay, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin tepkileri, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın birçok konuda parti içi muhalefeti ve CHP'li belediyelere kayyum atamaları...

CHP'DE ÖN SEÇİM GÜNDEMİ

Tüm bu gelişmelerin içinde adaylığı için tüm fırsatları değerlendiren Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte parti içinde ön seçim bayrağını açtı.

Geçtiğimiz günlerde CHP MKY'sında görüşülen konu tüm parti içi muhalefete rağmen kabul edildi ve 23 Mart'ta ön seçim yapılması kararı alındı.

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EKRAM İMAMOĞLU ADAYLIK BAŞVURUSU YAPACAK

Bugün ise İmamoğlu'nun adaylık açıklama tarihi belli oldu.

Buna göre İmamoğlu'nun, avukatı aracılığıyla yarın Ankara'da CHP Genel Merkezi’ne adaylık başvurusu yapması bekleniyor.

100'DEN FAZLA İMZA TOPLANDI

Salı günü başlayan imza kampanyasında birçok CHP milletvekili İmamoğlu için imza vererek sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. Genel merkezde bu kapsamda 100'den fazla vekilin İmamoğlu için imza verdiği öğrenildi.

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BELEDİYE BAŞKANLARI DESTEK AÇIKLAMASI YAPACAK

İmamoğlu'nun adaylığını resmen açıklaması anlamına gelecek başvurusundan hemen sonda İstanbul ilçe belediye başkanları ve 14 büyükşehir belediye başkanının da İmamoğlu'na destek açıklamasında bulunması bekleniyor.