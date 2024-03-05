Ekrem İmamoğlu'nun kadın seçmen yorumu tepki çekti Kadınların daha çok AK Parti'ye oy verdiği istatistiği üzerine konuşurken kadınları sınıflandıran ve ev hanımlarını küçümseyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'AK Parti'ye ev kadınları oy veriyor' sözlerine tepki yağdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

Yerel seçim gündeminin masaya yatırıldığı programda Küçükkaya, bir istatistiği İmamoğlu ile paylaştı.

Küçükkaya, "Dün bir analiz okudum. Emekliler değil kadınlar en çok AK Parti'ye oy veriyor. Sizin bu mitinglerinizde 2019'a göre daha fazla muhafazakar kadınları görüyorum." dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu, paylaşılan istatistiği değerlendirdi.

İmamoğlu'nun yorumu tepki çekti

Düzeltme yapmak isteyen İBB Başkanı, açıklamasında kadınları sınıflandırmaya kalktı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

Araştırmacılar şöyle yorumluyor bunu; Daha çok ev kadınları daha çok oy veriyor diye yorumluyorlar. Kadınlar statüsünde demeyelim...



Sınıflandırmasında... Ev kadınlarında daha çok. Hatta ciddi bir fark gözüküyor. Ama biz onu İstanbul'da yıktığımızı düşünüyorum.

"Bu tasnif CHP zihniyetinin bir göstergesidir"

Kadınları sınıflandıran ve ev kadınlarını küçümseyen İmamoğlu'nun bu sözleri tepki çekti.

Konuya ilişkin AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun ifadelerini paylaşan Demirer, "AK Parti, kadınları tasnif etmediği için her zaman sandıklarda kadınların oyunu alıyor.

Bu tasnif CHP zihniyetinin bir göstergesidir. Bunu CHP tarihinin her aşamasında maalesef görüyoruz.

31 Mart seçimlerinde de kadınları ayrıştıranlara karşı kadınlarımız; ev hanımları, iş kadınları veya farklı meslek, inanç, memleket fark etmeksizin; her zaman olduğu gibi AK Partimizin ve İBB adayımız Murat Kurum’un yanında olacaktır.

CHPli İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını ise kınıyorum." ifadelerini kullandı.