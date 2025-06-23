Hakan Fidan, Somali Denizcilik Bakanı Nur ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik temaslar kapsamında, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur’u Ankara’da ağırladı.

Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Taraflar, denizcilik, ulaştırma ve liman altyapıları başta olmak üzere birçok alanda mevcut iş birliklerini değerlendirdi, yeni iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan’ın, Somali’li mevkidaşı Nur ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımız Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, denizcilik ve ulaştırma alanlarındaki ikili iş birliği imkânları ele alındı." ifadelerine yer verildi.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Türkiye ile Somali arasında özellikle son yıllarda savunma, altyapı, eğitim ve ulaştırma alanlarında gelişen ilişkiler, Afrika Boynuzu’nda stratejik iş birliklerini de beraberinde getirdi. Görüşmenin, iki ülke arasında deniz ticareti, liman işletmeciliği ve deniz güvenliği gibi konularda atılabilecek yeni adımlara zemin hazırlaması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın, Somali ile uzun vadeli ve çok yönlü ortaklık vizyonunu sürdürme konusunda kararlı olduğu; bu kapsamda Türk yatırımcıların Somali limanlarına ilgisinin de gündeme geldiği öğrenildi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur'un temasları kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bazı özel sektör temsilcileriyle de görüşmeler yapması öngörülüyor.