Kılıçdaroğlu'na soruldu: Genel başkan adayı olacak mısınız

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’ın ardından şaibe iddiaları gündemden düşmüyor.

Genel seçimlerde alınan yenilginin ardından parti içinde değişim sesleri yükselmiş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in öncülük ettiği değişim hareketiyle 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermişti. Kurultay sonucunda Özgür Özel, CHP’nin yeni genel başkanı olmuştu.

CHP, OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİYOR

Ancak kurultayın ardından ortaya atılan şaibe iddiaları parti içinde huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, olası bir kayyum ataması ihtimaline karşı geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay kararı aldı. 21 Mart Cuma günü bu kararı duyuran Özel, partinin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı.

Olaylı geçen kurultay sürecinin ardından bugün yaşanan yeni gelişme ise CHP’deki iç tartışmaları daha da alevlendirdi.

KILIÇDAROĞLU, "ADAY DEĞİLİM" DEMEDİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.