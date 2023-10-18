Meral Akşener: Seçimlerden galip çıkamadık ama haklı çıktık Seçim sürecinde yaşananlara değinen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimden galip değil haklı çıktıklarını belirtti. Akşener, "6 yılda üzerimize düşen ne varsa yaptık" dedi.

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TBMM'de grup toplantıları devam ediyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuşmasını gerçekleştirdi.

Partililere hitap eden Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, iktidar kadar muhalefete de üstü kapalı eleştiriler yöneltti.

Mayıs seçimlerindeki süreçlere de değinen Akşener, seçimlerden galip olmasa bile haklı çıktıklarını söyledi.

"Seçimden galip değil haklı çıktık"

Akşener şöyle konuştu:

Geçtiğimiz 6 yılda iktidarı devralamadık. Seçimlerden galip çıkamadık ama haklı çıktık. Zaman kaybettik ama onurumuzu kaybetmedik. Zaman kaybettik ama inancımızı kaybetmedik.

"Üzerimize ne düşüyorsa yaptık"

6 yılda çok şey öğrendik, büyük iftiralara uğradık, büyük fedakarlıklar yaptık. Biz bu 6 yılda üzerimize düşen ne varsa yaptık.

İyi Parti hiçbir namerde muhtaç olmadan hür ve bağımsız olarak doğdu. Kimsenin şüphesiz olmasın ki böyle yaşamaya devam edecek.

"Hep tek başımızaydık"

Gerçekleri savunurken tek başımızaydık. Milletin sesine kulak verirken, hain ilan edilirken, iftiralara maruz kalırken, medya eliyle yerden yere vurulurken hep tek başımızaydık. Seçimden sonra herkes arazi oldu, ikiledi ama biz yine milletimizle baş başaydık. Bundan sonra da milletimizle baş başa olacağız."