Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP olağanüstü toplanıyor

Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.
ÖCALAN'IN ÇAĞRISI SONRASI SÜRPRİZ KARAR
Toplantının, CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00’da gerçekleştirileceği belirtilirken, gündemde hangi konuların ele alınacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Parti kaynakları, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin toplantıda detaylı şekilde ele alınacağını ifade etti.
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