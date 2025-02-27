Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP olağanüstü toplanıyor
Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Toplantının, CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00’da gerçekleştirileceği belirtilirken, gündemde hangi konuların ele alınacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Parti kaynakları, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin toplantıda detaylı şekilde ele alınacağını ifade etti.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü