Özgür Özel, Türkiye'yi bu kez de Fransızlara şikayet etti

Haber Merkezi

Daha önce BBC ve Deutsche Welle gibi uluslararası medya kuruluşlarına verdiği röportajların ardından bu kez Fransız gazetesi Le Monde’a konuşan. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, kullandığı bazı ifadeler tartışmalara neden oldu.

Özel, daha önce İngiltere merkezli BBC’ye verdiği demeçte Türkiye’nin Avrupa’dan yeterli desteği görmediğini dile getirmiş, son olarak da Le Monde’a verdiği röportajda benzer mesajlar vermişti. Benzer şekilde Ekrem İmamoğlu da New York Times’a yazdığı makalede Batı’ya çağrıda bulunmuş, Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum sergilemelerini istemişti.

"PROTESTO HAREKETİNİN LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL"

Le Monde, Özel’i “protesto hareketinin lideri” olarak tanımlarken, röportajda Özel’in demokrasiyle ilgili endişelerini dile getirdiği ve Türkiye’de seçimlerin geleceğine ilişkin sert ifadeler kullandığı vurgulandı. “Eğer bu gidişatı durduramazsak, artık özgür bir sandık olmayacak” diyen Özel, Türkiye’de demokrasinin tehdit altında olduğunu öne sürdü.

İLGİLİ HABER Özgür Özel şikayetlerine devam ediyor: Şimdi de Almanlara konuştu

"YENİ DÜŞMAN BİZİZ"

Özel, röportajda hükümetin kendilerine yönelik tutumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle CHP’nin, daha önce PKK ve DEM Parti üzerinden yürütülen söylemlerin hedefi haline getirildiğini belirterek, “Geçmişte DEM’i ve bizi terörle ilişkilendirerek suçladılar. Bugün ise DEM ve PKK artık onların düşmanı olmaktan çıktı. Şimdi yeni düşman biziz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN DESTEK BEKLENTİSİ VE İNGİLTERE'YE "SİTEM"

Özel, Avrupa’nın Türkiye’deki gelişmelere daha güçlü tepki vermesi gerektiğini ifade ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarının önemli olduğunu ancak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Avrupalı liderlerin sessizliğinin hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

"BUNA MÜSAADE ETMEYİZ"

Le Monde muhabirinin “Tutuklanma sırasının size gelebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna Özel, “Milletvekili olarak dokunulmazlığım var. Ancak beni harekete geçmeye çağırdıklarında, bana Selahattin Demirtaş’ın da tutuklanmadan önce aynı şeyi yaptığını hatırlatıyorlar” yanıtını verdi.

Buna rağmen geri adım atmayacağını vurgulayan Özel, “Eğer gerekirse sekiz ya da on yıl hapis yatmayı göze alırım. Çünkü eğer bu süreci durduramazsak, seçimler artık göstermelik hale gelecek. Muhalefet olmayacak, sadece Erdoğan’ın belirlediği isimler yarışacak. Buna izin veremeyiz” dedi.