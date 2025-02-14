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Haber Merkezi

Ön seçim kararı alan ve parti içinde adaylık yarışını başlatan CHP, muhalefet partilerine ziyaretlere başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kapsamda Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Burada görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan liderlere sorular yöneltildi.

Özel, yaptığı açıklamada gündemdeki Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaya da değindi.

"SORUŞTURMA AÇIKLAMAYI DOĞRULADI"

Başlatılan soruşturmanın yapılan açıklamayı doğruladığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"TÜSİAD yeni bir şey söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz, sendikalar söylüyor. Şimdi de işveren örgütü söyledi. Bunlar yaşanıyor dedikleri hangisi yaşanmadı? TÜSİAD nerede haksız? Bugün açılan soruşturma, dün yapılan açıklamayı doğrulamıştır.

Böyle bir açıklama, dünyanın hangi ülkesinde soruşturmayla sonuçlanır? Bugün yapılan baskılar, Türkiye'de kimseye fayda etmemektedir.

"ELBETTE HUKUK TALEBİ EN ÇOK İŞ DÜNYASINDAN OLACAK"

Bugün yapılan baskılar, Türkiye'de kimseye fayda etmemektedir. Hukuk devleti ile ilgili talep ebette ki en çok da iş dünyasının talebi olacak. Bu insanlar sizin hukuk tanımaz tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler, yabancı kaynak bulmakta da zorluk çekerler."