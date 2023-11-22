Ümit Dikbayır'dan savcılığa ve TBMM'ye dilekçe... Dokunulmazlığımı kaldırın! İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, İyi Parti'de ortaya çıkan yolsuzluk iddialarından sonra TBMM'ye dokunulmazlığının kaldırılması yönünde başvuruda bulunurken avukatı aracılığıyla da savcılığa kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İyi Parti'de yolsuzluk skandalı büyüdükçe büyüyor.

Genel Başkan Meral Akşener'in öz yeğeni ve partinin eski mali işlerden sorumlu kurmayı Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti içinde büyük bir kavganın fitilini ateşledi.

Kendisi hakkında, Meral Akşener'in ve yakınlarının hesaplarını incelettiği iddialarının ortaya çıkmasından sonra parti yönetimine bu iddiaların araştırılması yönünde başvuru yapan Dikbayır'ın, belediyelerle akçeli işlere karıştığı da iddia edilmişti.

Bu iddialardan sonra parti kasasını 132 milyon TL ile devrettiğini, daha sonra kasanın eksi 16 milyon TL'ye düştüğünü öğrendiğini iddia eden Dikbayır'ın, partiden ihraç süreci taciz iddiaları başlatıldı.

Bu süreçte iddiaların ispatlanması için çağrı yapan Dikbayır, bir yandan da süreci başlattı.

Başvuru yaptı: Dokunulmazlığımı kaldırın

İyi Partili vekil, TBMM'ye dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik başvuru yapan Dikbayır, savcılığa da kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Nüfuz ticareti, resmi ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gibi suçları kendisine yönelten Dikbayır, dilekçeleri sosyal medya hesabından, "Halep oradaysa arşın burada! Bu işler iftirayla olmaz. Konuyu yargıya taşıdım, TBMM'den de dokunulmazlığımın kaldırılmasını istedim." ifadeleriyle paylaştı.

Parti savunmasını istedi

İyi Parti'den de konuya ilişkin bir adım geldi.

Taciz gerekçesiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilen Dikbayır'ın, hakkında soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: