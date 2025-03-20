Zafer Şahin: Mansur Yavaş'a operasyon iddiaları gerçek dışı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, Türkiye’nin gündeminde en üst sıralara yerleşti.

Dün sabah saatlerinde başlatılan soruşturmada, İBB’ye dair terör bağlantıları, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren iki ayrı dosyada toplam 106 şüphelinin bulunduğu belirtildi. Suçlamalar arasında PKK ile iş birliği yapmak ve örgüt üyelerini belediye kadrolarına yerleştirmek gibi ciddi iddialar da yer alıyor.

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah gözaltına alındı.

Şu ana kadar 87 kişi emniyet güçlerince gözaltına alınırken, geriye kalan 19 şüphelinin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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"MANSUR YAVAŞ VE ABB'YE DE OPERASYON" İDDİASI

Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik operasyonun bir benzerinin Ankara'da Mansur Yavaş'a ve belediyeye yapılacağı iddia edildi.

ZAFER ŞAHİN: "İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Söz konusu iddialarla ilgili yetkili makamlarla görüştüğünü belirten gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş’a da operasyon yapılacak. Dosyalar hazır” iddiasını yetkili makamlara sordum:



Cevap: Bu iddialar doğru değil.