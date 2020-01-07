Postacı robot Digit satışa çıkmaya hazırlanıyor

Günümüzde oldukça gelişen yapay zeka ve robot teknolojileri sayesinde, farklı amaçlarla kullanabileceğimiz birçok robot karşımıza çıkıyor. Bu robotlardan biri de ABD merkezli Agility Robotics tarafından geliştirilen Digit.

Digit'lerin otonom kargo araçlarına yerleştirilerek, paketleri müşterilerin kapılarına kadar götürmesi bekleniyor.

Yetişkin bir insan boyutunda 2 bacaklı bir robot olan Digit, 18 kilograma kadar olan eşyaları taşıyabiliyor. Kameralar ve lidar sensörleri kullanarak yarı-özerk gezebilen robot, aynı zamanda rehber olmadan kutuları yerden kaldırıp, geri koyabiliyor.

Şirketin CEO'su Damion Shelton, robotların satış fiyatını henüz açıklamasa da oldukça uygun fiyatlı olacaklarını belirtti.

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