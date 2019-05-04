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Rottweiler cinsi köpek önce sahibini sonra vatandaşı ısırdı

Maltepe'de kıskanç köpek, önce sahibini erkek arkadaşından kıskanıp hastanelik etti daha sonra yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı.

Haber Merkezi | 04.05.2019 - 10:28..
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Ensonhaber Whatsapp hattına gelen videoda, Rottweiler cinsi köpeğin sahibini erkek arkadaşından kıskandığı için ısırdığı, daha sonra yoldan geçen vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı.

SAHİBİNİ ISIRDI

E-5 Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, araç içerisinde bulunan Rottweiler cinsi köpek, sahibini erkek arkaşından kıskanıyor. Daha sonra sahibini ısıran köpek, hastanelik ediyor.

Sahibini kıskanan köpek korku dolu anlar yaşattı

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞI DA ISIRIYOR

Vatandaşlar, köpeği tarafından ısırılan kadını apar topar hastaneye yetiştirirken köpek, yoldan geçen bir vatandaşı daha ısırıyor. Bu anlar Whatsapp hattımıza gelen telefonun kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rottweiler cinsi köpek önce sahibini sonra vatandaşı ısırdı

Rottweiler cinsi köpek önce sahibini sonra vatandaşı ısırdı

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