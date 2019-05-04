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Abdullah Avcı: Sonuna kadar devam edeceğiz

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ABD’nin İran yaptırımları petrol ticaretini nasıl etkiliyor

1 Annelerden Masallar Projesi’ni duydunuz mu Çiçeği burnunda bir yayın evi olan Lena&Mama, “Annelerden Masallar” projesini geliştiriyor. Bu yılki Anneler Günü’nün kitapları hazır!

2 Motorola Moto E6’nın özellikleri belli oldu Motorola’nın yeni giriş seviyesi telefonu E6’nin ortaya çıkan özelliklerini sizler için derledik.

3 Uçan insanlar yarışmaya başladı Metrelerce yüksekte özel bir aparatla uçan yarışmacılar, herkesin ilgisini çekiyor.

4 Rottweiler cinsi köpek önce sahibini sonra vatandaşı ısırdı Maltepe'de kıskanç köpek, önce sahibini erkek arkadaşından kıskanıp hastanelik etti daha sonra yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı.

5 İçişleri Bakanlığı: 127 terörist teslim oldu 2019'un ilk 4 ayında 127 teröristin teslim olduğu açıklandı.

6 Diagne: Beşiktaş'a golüm var Galatasaray'ın en çok eleştirilen futbolcusu Diagne, derbide Beşiktaş'a gol atacağını ifade etti.