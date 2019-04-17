S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

Türkiye, S-400 alarak kendi savunma ağına çok önemli bir katkı yapacak. S-400'lerin 600 kilometre menzili var. 600 kilometre öteden tehlikeyi tespit eden S-400'ler, düşman unsurun 400 kilometreye kadar yaklaşması halinde hedefi imha edebiliyor.

Havada görünmez uçakları dahi tespit edebilen S-400'leri Türkiye'nin alacak olması, Yunanistan'ın hoşuna gitmedi.

ANKARA VE İSTANBUL'UN SAVUNMASI OLACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerine yönelik önemli bir detayı paylaştı.

S-400’lerin Türkiye’de konuşlandırılacakları noktalar konusunda, “Muhtemelen Ankara ve İstanbul’un savunması olacak S-400’ün görevi” diyen Akar, F-35’lerin ise Malatya’daki üste yer alacaklarını söyledi.

ATİNA BU YÜZDEN KAYGILI

İstanbul ile Yunanistan'ın başkenti arasında 563 kilometre mesafe var. S-400 savunma sisteminin İstanbul'da olması, Atina'da havada olan her şeyi tespit edebilmesi anlamına geliyor.

S-400'lerin bir diğer ayağının Ankara'da olması da Türkiye topraklarının, hava savunmasını garanti altına almak adına çok önemli.

ABD ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke, bu durumdan endişe duyuyor.

Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor haberi