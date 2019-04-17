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S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

600 kilometre menzilin içinde yer alan Atina, Türkiye'nin S-400 almasından büyük kaygı duyuyor.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 10:08..
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S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

Türkiye, S-400 alarak kendi savunma ağına çok önemli bir katkı yapacak. S-400'lerin 600 kilometre menzili var. 600 kilometre öteden tehlikeyi tespit eden S-400'ler, düşman unsurun 400 kilometreye kadar yaklaşması halinde hedefi imha edebiliyor.

Havada görünmez uçakları dahi tespit edebilen S-400'leri Türkiye'nin alacak olması, Yunanistan'ın hoşuna gitmedi.

S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

ANKARA VE İSTANBUL'UN SAVUNMASI OLACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerine yönelik önemli bir detayı paylaştı.

S-400’lerin Türkiye’de konuşlandırılacakları noktalar konusunda, “Muhtemelen Ankara ve İstanbul’un savunması olacak S-400’ün görevi” diyen Akar, F-35’lerin ise Malatya’daki üste yer alacaklarını söyledi.

S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

ATİNA BU YÜZDEN KAYGILI

İstanbul ile Yunanistan'ın başkenti arasında 563 kilometre mesafe var. S-400 savunma sisteminin İstanbul'da olması, Atina'da havada olan her şeyi tespit edebilmesi anlamına geliyor.

S-400'lerin bir diğer ayağının Ankara'da olması da Türkiye topraklarının, hava savunmasını garanti altına almak adına çok önemli.

ABD ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke, bu durumdan endişe duyuyor.

S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor haberi

S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

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