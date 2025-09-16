Abone ol: Google News

51'i yerli olmak üzere 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplamda 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. İlaçlardan 51'inin yerli üretim ilaçlar arasında yer aldığını belirten Bakan Işıkhan, bu adımın sağlık sektöründe yerli üretimi desteklediği vurgulandı.

16.09.2025
64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığı duyuruldu.

Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptı.

"YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMLE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçların 51'inin yerli olduğunu aktardı.

Işıkhan, yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik, 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.

