Ağız içerisinde çıkan ve geçmeyen yaralar, kansere davetiye çıkarıyor

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Ağızdaki kırmızı ve beyaz lekeler, bazen ciddi sağlık sorunlarının hatta ağız kanserinin belirtisi olabilir, ancak her zaman böyle bir durum söz konusu değildir.

Ancak dikkat etmek ve geçmeyen yaralar sonucu bir uzmana başvurmak ideal olabilir.

Bu tür lezyonların nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

OLASI NEDENLER

Ağız iltihapları:

Travma, yanlış diş fırçalama veya sıcak yiyecek/içecek tüketimi nedeniyle ortaya çıkabilir.

Pamukçuk:

Özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkar.

Liken Planus:

Bağışıklık sistemi ile ilgili kronik bir durumdur.

Leukoplaki:

Beyaz plaklar şeklinde görülebilir, genellikle sigara ve alkol tüketimi ile ilişkilidir.

Eritroplaki:

Kırmızı lekeler, daha dikkat edilmesi gereken ve bazen kansere dönüşme riski taşıyan bir durumdur.

NE ZAMAN TEHLİKELİ DURUMA GELİR

Lekenin iki haftadan uzun süre geçmemesi



Ağrısız ama sürekli büyüyen lekeler



Yutma güçlüğü veya dilde hissizlik



Kanama veya kabuklanma

EVDE UYGULANABİLECEK DOĞAL YÖNTEMLER

Ağız içi yaraları genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir.

Ancak iyileşmeyi hızlandırmak ve ağrıyı hafifletmek için bazı yöntemler uygulayabilirsiniz:

Tuzlu su gargarası:

Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyin.

Günde 2-3 kez gargara yapın.

Karbonat:

Karbonatı suyla karıştırıp macun kıvamına getirin ve yaraya sürün.

Birkaç dakika bekletip ağzınızı çalkalayın.

Bal:

Balın doğal antibakteriyel özelliği iyileşmeyi hızlandırabilir.

Yaraya ince bir tabaka halinde sürün.

Papatya çayı:

Papatya çayı ile ağız çalkalayarak iltihabı azaltabilirsiniz.

Aloe vera:

Taze aloe vera jelini doğrudan yara üzerine uygulayın.

İlaç tedavileri:

Antiseptik gargaralar:

Ağız içindeki bakterileri azaltır.

Anestetik jel:

Ağrıyı hafifletmek için yaraya sürülebilir.

B12 vitamini takviyesi:

B12 eksikliğinden kaynaklanan ağız yaralarında etkilidir.

DİKKAT ETMENİZ GEREKEN DETAYLAR