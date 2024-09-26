Aman dikkat: Baş ağrıları başka hastalıkların habercisi... Eğer baş ağrılarınız sürekli ve şiddetliyse, günlük aktivitelerinizi engelliyorsa veya aşağıda bahsedilen diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa, bir doktora başvurmanız gerekiyor.

Haber Merkezi

Baş ağrıları, çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve bazı hastalıkların habercisi olabilir.

Genellikle zararsız bir durum olan baş ağrısı, bazen ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olabilir.

İşte baş ağrısının haberci olabileceği bazı hastalıklar:

BAŞ AĞRISI HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR

1. Migren:

Şiddetli, zonklayıcı baş ağrısı.

Genellikle bulantı, kusma ve ışığa veya sese karşı hassasiyetle birlikte görülür.

2. Gerilim tipi baş ağrısı:

Başın çevresinde sıkıştırıcı bir ağrı.

Stres, yorgunluk veya kötü duruş nedeniyle oluşabilir.

3. Sinüzit:

Özellikle alın ve yanak bölgesinde yoğunlaşan ağrı.

Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve başı öne eğince artan ağrı ile kendini gösterir.

4. Hipertansiyon:

Yüksek tansiyon baş ağrısına neden olabilir.

Genellikle ense veya başın arka kısmında şiddetli ağrı ile belirti verir.

5. Beyin tümörleri:

Sürekli, ilerleyici ve sabahları daha şiddetli olan baş ağrıları.

Görme kaybı, denge bozuklukları ve konuşma güçlüğü ile birlikte olabilir.

6. Beyin kanaması veya anevrizma:

Aniden başlayan, çok şiddetli ve farklı bir baş ağrısı (halk arasında "hayatımın en kötü baş ağrısı" olarak tanımlanır).

Bilinç değişiklikleri, bulantı ve kusma gibi belirtilerle de kendini gösterebilir.

7. Temporal arterit:

Genellikle yaşlılarda görülür.

Şakak bölgesinde yoğunlaşan, şiddetli ve hassas bir baş ağrısı.

Tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilir.

8. Küme tipi baş ağrısı:

Göz çevresinde şiddetli, delici ağrı.

Gözde sulanma ve burun tıkanıklığı ile birlikte olabilir.

9. Enfeksiyonlar:

Menenjit veya ensefalit gibi beyin enfeksiyonları.

Ateş, ense sertliği ve bilinç değişiklikleri ile birlikte görülebilir.

10. Trigeminal nevralji:

Yüzde şiddetli, kısa süreli elektrik çarpması benzeri ağrılar.

Genellikle yüz kaslarının istemsiz hareketleri ile birlikte görülür.