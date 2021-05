Böbrek sağlığı için en iyi ve en kötü besinler

Kanı filtreleyen ve vücudun hassas sıvı dengesini sağlayan böbrekler, yaptığınız tüm beslenme seçimlerinden etkilenir ve iyi seçimler yaparak böbreklerin üstündeki stresi azaltabilmeniz mümkün.

Böbrekler, karın boşluğunda bulunan fasulye şeklinde iki organdır; kanı filtrelemekten ve vücudun hassas sıvı dengesini sağlamaktan sorumludurlar. Daha önce böbrek problemleri yaşadıysanız, bu çiftin ne kadar önemli olduğunu ve böbrekleriniz için onları ek stres altına sokmayan sağlıklı besinler yemenin neden hayati önem taşıdığını bilirsiniz.

Omurganızın her iki yanında, göğüs kafesinin bittiği bölgenin çevresinde yer alan böbrekleriniz her an çalışmakla ve kanınızı filtrelemekle meşguldür ve dakikada yaklaşık 120 ml kan süzer. Böbreklerin, temiz kanı atık ürünlerden ayırmak için nefron adı verilen küçük birimleri vardır. Her böbrekte yaklaşık bir milyon nefron bulunur ve kanı geçerken atıklardan ayıran bir filtreleme sistemi sağlar.

Böbrekler idrarı üretir ve daha sonra iki küçük tüp aracılığıyla mesaneye taşınır ve vücuttan atılır. Tüm bunları yaparken, bu kullanışlı organlar başka bir temel işlevi daha yerine getirir: Sıvı dengesini korumak. Böbrekleri bu kadar özel yapan bu iki görevdir. Rolleri çekici olmayabilir, ancak yaşama devam etmenizi sağlamak için çok önemlidir.

Peki, böbrekleri sağlıklı tutmanın en iyi yolu nedir ve böbrek fonksiyonlarına yardımcı olan yiyecekler var mıdır?

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Böbrek fonksiyon kaybı için genel bir terim olan Kronik Böbrek Hastalığı, milyonlarca kişiyi etkileyen yaygın bir sorundur. İlk aşamalarında, çoğu insan bir şeylerin yanlış olduğunun farkında bile olmaz. Ancak böbrekler kötüleştikçe, semptomlar daha belirgin hale gelir.

Ailenizde böbrek hastalığı öyküsü varsa veya başka bir şekilde risk altındaysanız, aşağıdaki belirtilere dikkat edin:

- Sırt ağrısı

- Kas krampları

- Mide bulantısı ve kusma

- Yorgunluk

- Düşük iştah

- Özellikle ayaklarınızda ve ayak bileklerinizde şişme

- Uyku problemi

Ayrıca, sorunu teşhis edebilecek ve tedavi etmenize yardımcı olabilecek kan ve idrar testi için doktorunuza danıştığınızdan emin olun.

Halihazırda böbrek hastalığınız varsa ve bunu biliyorsanız, uzun süreli diyetin daha iyi sağlık sonuçları elde etmenin en iyi yollarından biri olduğunu da bilirsiniz. Vücudunuzdaki atıkları işlemekten sorumlu bu iki küçük organı doğru malzemelerle beslemeniz çok önemlidir. Öyleyse, gecikmeden, hemen başlayalım ve böbrek fonksiyonuna yardımcı olacak en iyi yiyeceklerin hangileri olduğunu bulalım.

BÖBREK DOSTU BESİNLER

Direkt olarak "Böbreklerinizi iyileştirecek en iyi yiyecekler” listesi bulunmamakla birlikte, böbrek sağlığını geliştiren bir dizi yiyecek ve diyet grubu vardır. Diyetinizi böbrek fonksiyonunu doğal olarak iyileştirecek veya en azından böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

İşte böbrek dostu besinler:

Su

Diyaliz tedavisine bağlı sıvı kısıtlamanız olmadığı sürece, böbrek sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, her gün yeterli su içmektir. Elbette kahve, çay ve meyve suları da sıvıdır, ancak bunlar vücudunuzun işlemesini biraz daha zorlaştıran ek maddeler de içerir, diğer bir deyişle böbrekleriniz için daha fazla çalışma demektir. Öyleyse, net şeylere bağlı kalın.

Bazı böbrek hastaları, böbrek taşlarını önlemeye ve enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için suya biraz limon eklemeyi de önerir. Bunun etkili veya etkisiz olduğu kanıtlanmak için yeterince çalışma olmasa da, suyunuzu biraz aromalı seviyorsanız, bir dilim eklemenin herhangi bir zarar vermeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Kızılcık Suyu

Daha önce bir idrar yolu enfeksiyonu (İYE) geçirdiyseniz, muhtemelen kızılcık suyunun bu rahatsızlık için en iyi içecek olduğu önerisini duymuşsunuzdur.

Kızılcık suyu, böbreklerinizin sağlıklı ve enfeksiyonsuz kalmasına yardımcı olabilecek C vitamini ile doludur. Ancak dikkat edin, birçok ticari ürün yüksek şeker içerir, bu yüzden daha doğal çeşitleri arayın.

Omega 3

Ne yazık ki, vücudunuz omega 3 yağ asidini kendi başına üretemez, bu yüzden onu beslenme yoluyla almanız gerekir. Somon, veya sardalya gibi balıklar harika omega 3 kaynaklardır, ancak bu deniz ürünleri lezzetini sevmiyorsanız, ceviz ve keten tohumu gibi bitkilerden de omega 3 elde edebilir veya bir takviye kullanabilirsiniz.

Omega 3 kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur, kanın pıhtılaşmasında ve kan basıncında rol oynar, bu da onu gerekli bir besin haline getirir ve böbrek sorunlarınız varsa bu özellikle hayati önem taşır.

Yaban Mersini

Yaban mersinleri, lezzetli tatlarının yanı sıra bol miktarda lif ve C vitamini içerirler. Ayrıca oldukça düşük kalorili bir meyvedir. Böbrek komplikasyonları olanlar için yaban mersini ideal bir tazeleyici ve antioksidan destek olabilir.

Diğer yararlı meyve arkadaşları arasında kızılcık, ahududu, çilek, üzüm ve kiraz bulunur, bu yüzden kendinizi şımartmaktan çekinmeyin.

Lahana

Lahananın sodyum içeriği düşüktür ve nispeten düşük potasyum seviyelerine sahiptir. Bu arada, lif, K ve C vitamini ve folat gibi besinler ile doludur.

Düşük Potasyumlu Yiyecekler

Potasyum, vücuttaki sinir ve kas fonksiyonunu düzenleyen temel bir bileşendir. Kalbin ritmini yönetmeye yardımcı olur ve yeterli sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Genelde yiyeceklerde potasyum miktarı ne kadar fazlaysa o kadar iyidir, ancak böbrek sorunları olanlar için uygun ve çok yüksek olmayan bir seviyeye sahip olmak şarttır. Bunun nedeni, vücutta uygun bir seviyenin korunmasından sorumlu olan böbreklerdir.

Örneğin elma, kanınızdaki kolesterol ve glikoz seviyelerini yönetmeye yardımcı olabilecek bir madde olan çözünür lif pektini ile doludur. Ek olarak, aynı zamanda önemli düzeyde C vitamini içerir. Elma haricinde şeftali, havuç, beyaz ekmek, pirinç ve makarna da düşük potasyum içeriğine sahiptir.





UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Artık hangi yiyeceklerin böbrek fonksiyonuna yardımcı olduğunu bildiğinize göre madalyonun diğer tarafına bir göz atalım ve hangi besinlerin böbreklerinize zarar verebileceğini keşfedelim.

Tuz

Tuz, böbreğin bir numaralı düşmanıdır. Tuz, yiyeceklerin tadını canlandırır ancak perde arkasında bazı büyük dezavantajları vardır. Bunun nedeni, tuzun tansiyonunuzu etkileyebilecek bir bileşik olan sodyum içeriğidir. Fazla sodyum alımı kan basıncını yükseltir ve kalpte ve böbreklerde zorlanmaya neden olur.

Diyetinizdeki tuz seviyelerini düşürmek, paketlenmiş ve hazır yiyecekler tüketiyorsanız zor olabilir, ancak imkansız değildir. Mümkün olduğunca evde yemek yapmayı hedefleyin, yemeğe eklediğiniz tuz düzeyini izleyin, yemeden önce tadın ve hazır yemeklerden kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapın.

Et Tüketimine Dikkat Edin

Son zamanlarda kırmızı etin böbrek sağlığı üzerinde bir etkisi olup olmadığını sorgulayan birçok araştırma yapıldı. Henüz kesin bir şey doğrulanmamış olsa da, erken sonuçlar kırmızı et proteinlerinin böbreklerinizi daha çok çalıştırdığını ve daha az tüketenlerin kronik böbrek hastalığında biraz daha iyi sonuçlara sahip olduğunu gösteriyor.

Fosfor İçerikli Yiyecekler

Böbreklerinizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için, vücudunuzdaki fosfor seviyelerine dikkat etmek önemlidir. Etlerde, baklagillerde, balıklarda, süt ürünlerinde, tahıllarda ve benzeri birçok üründe fosfor bulunur. Bu element kemiklerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak, çok fazlası kötü sonuçlara yol açabilir, bu nedenle alımınızı dikkatlice izleyin ve aşırıya kaçmamaya çalışın.

Kepekli Ürünler

Tam tahıllı ve kepekli ürünlerin sağlığınız için daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz ve çoğu durumda haklısınız. Beyaz ürünlerde bulunmayan lif ve besinlerle doludurlar. Ancak, böbrek hastalığından muzdaripseniz, genel diyet tavsiyesi, beyaz ekmek ve tahılların düşük fosfor ve potasyum seviyeleri nedeniyle daha iyi olabileceğidir.

Potasyum Açısından Zengin Besinler

Potasyum dolaşım ve sinir sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilirken, daha önce de söylediğimiz gibi, çok fazlası kötü sonuçlara neden olabilir. Böbrek sorunları nedeniyle diyetdeyseniz, şu yiyeceklere dikkat edin: Portakal, muz, süt ürünleri, kayısı ve patates.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz.