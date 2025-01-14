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Haber Merkezi

Havaların soğumasıyla birlikte, çocuklarda solunum yolu hastalıklarında hızlı bir yükseliş yaşanmaya başlandı.

Bu dönemde, özellikle küçük yaştaki çocuklar arasında sıkça görülen bronşiolit, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir.

Viral enfeksiyonlar sonucu gelişen bronşiolit, nefes darlığı, öksürük ve morarma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, hastalığın kış aylarında daha sık görüldüğünü ve erken müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

BRONŞİOLİTİN BELİRTİLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Bronşiolitin başlangıcının genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileriyle kendini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Burun akıntısı ve öksürük gibi semptomlarla başlayarak, alt solunum yollarına indiğinde çocuklarda nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi daha ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Bronşiolitin özellikle 2 yaş altı çocuklarda, 6 aydan küçük bebeklerde daha ağır seyrediyor. Prematüre doğan çocuklar, kronik akciğer hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların risk grubunda.” dedi.

AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DURUMLAR

Ailelerin çocuklarında bronşiolit belirtilerini nasıl fark edeceğini söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Eğer çocukta burun akıntısı, öksürükten sonra nefes almakta zorluk, dudaklarda morarma, ateşin 38°C’yi geçmesi, beslenme problemleri veya hışıltılı nefes alma gibi durumlar gözlemleniyorsa, ailelerin hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, hastalığın ilerleyebilme riskini azaltmak için çocukların beslenmesine özen gösterilmesi ve ortamın nemlendirilmesi önemlidir.” diye konuştu.

AŞILARLA KORUNMA YOLU VE BRONŞİOLİT ATAKLARININ TEDAVİSİ

Bronşiolitten korunmak için aşılara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Güzel, “Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan, prematüre doğan veya bağışıklık sistemi zayıf çocukların influenza ve RSV aşılarını yaptırmaları önemlidir. Eğer çocuğunuzda bronşiolit atakları başladıysa, genellikle tedavi evde yapılır.

Ancak bazı durumlarda hastaneye yatış gerekebilir” dedi. Çocuklarda bu hastalık tedavi edilirken, özellikle oksijen desteği, sıvı takviyesi ve ateş kontrolü gibi önlemler önemli rol oynar.” şeklinde konuştu.