Daha genç bir cilt için en çok antioksidan içeren 10 besin

İyi bir diyet ile yaşlanmayı geciktirmek ve hücresel oksidasyonu en aza indirmek mümkün. İşte daha genç görünmek için en iyi yardımcınız olacak yüksek düzeyde antioksidan içeren 10 besin.

Gençliğin sırrını bulmak için çok şey yazıldı ve araştırıldı. Asırlardır hayali olan ve boşa çıkmış bir illüzyon. Daima genç ve sağlıklı kalmanın anahtarını keşfetmek, çoğu kişi için şu an için ulaşılamaz bir hayaldir. Bu, kaçınılmaz yaşlanmaya karşı savaşmak için bütün bir kozmetik dünyasının oluşmasına yol açtı.

Yaşlanmayı geciktirmek sadece piyasayı dolduran yüzlerce güzellik ürünüyle değil, doğal ve mucizevi faydaları sayesinde daha uzun süre genç kalmamıza yardımcı olacak yiyeceklerle de mümkün olabilir.

"Ne yersek oyuz" sözü çok iyi bilinir ve bu nedenle beslenmemize dikkat etmek fiziksel kondisyonumuzu ve görünümümüzü belirleyecektir. Mucizelerin olmadığı açıkken, yaşlanmayı geciktiren besinler olarak da bilinen antioksidan besinlere diyetimizde yer vermenin hücrelerimizin yaşlanmasını geciktirmesine yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır.

ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ

Vücudumuz, zamanla etkinliklerini kaybeden doğal antioksidanlara sahiptir. Bu nedenle, diyetimiz yoluyla yaptığımız ekstra katkı ileri yaşlarda her zamankinden daha önemlidir.

Vücudumuzdaki antioksidanların varlığı, oksidatif stres sonucu hücrelerimize zarar veren serbest radikalleri yok eder. Hücresel oksidasyon ayrıca kardiyovasküler ve dejeneratif hastalıklar ve hatta bazı kanser türleri ile de ilişkilidir. Antioksidanlarla yüklü gıdaları tüketmek sadece hücrelerimizin yaşlanmasını geciktirmekle kalmayacak, aynı zamanda hastalıkların önlenmesine de yardımcı olacaktır.

Yiyeceklerde bulduğumuz ve diğer şeylerin yanı sıra kolajen oluşumuna yardımcı olan ana antioksidanlar, E vitamini, C vitamini, A vitamini, beta karoten, likopen, çinko, bakır, selenyum, lipoik asit, koenzim Q10'dur.

YAŞLANMAYI GECİKTİREN BESİNLER

Taze ve doğal gıdalardan oluşan sağlıklı ve dengeli beslenmek, mümkün olduğunca işlenmiş gıdaları bir kenara bırakmak önemlidir. İşte daha genç bir cilt için en çok antioksidan içeren 10 besin:

Çilek

Çilek, böğürtlen, kiraz... Kırmızı meyveler lezzetli olmalarının yanı sıra güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Kırmızımsı ila mavimsi renklerinden sorumlu olan flavonoidleri, hücre yaşlanmasıyla savaşmaya yardımcı olur. Bu meyvelerin her birinin kendine has özellikleri olsa da genel olarak harika bir demir dozu, C vitamini ve K vitamini sağlarlar.

Sızma Zeytinyağı

Akdeniz diyetinin temelini oluşturan sızma zeytinyağının faydaları birçok çalışma tarafından kanıtlanmıştır. Uzmanlar her gün iki yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı tüketimini önermektedir. E vitamini ve oleik asit açısından zengin olan sızma zeytinyağı, ayrıca güçlü bir polifenol olan hidroksitirosol açısından da zengindir.

Nar

Narların beslenmemize dahil edilmesi bize büyük fayda sağlayacaktır. Çok sayıda araştırmaya konu olan narın bağırsak hastalıkları, damar sağlığı, nörodejeneratif hastalıklar ve hatta kansere karşı potansiyeli ortaya konmuştur.

Nar, düşük kalori değerine sahip olmasının yanı sıra cilt sağlığına faydalı flavonoidler açısından en zengin besinlerden biridir.

Badem, Ceviz ve Fındık

Kuru yemişler çok sağlıklı yağlarla doludur. Cildin nemli kalmasına yardımcı olan ve cildimizin ihtiyaç duyduğu bazı vitaminleri ve diğer besinleri emmemize yardımcı olan tekli doymamış yağlar içerirler.

Bazı araştırmalar, harika bir omega 3, lif, potasyum ve kersetin gibi antioksidanlar kaynağı olarak kabul edilen bu gıdalardan günde yaklaşık 30 gram tüketilmesini önermektedir. Ceviz, en yüksek miktarda antioksidan içeren ve en kaliteli kuru yemiştir.

Kırmızı Üzüm

Üzümlerin cildin yaşlanma sürecini yavaşlattığı ve güneşin zararlarına karşı savaşmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. İçerdikleri resveratrol adlı madde bundan birinci derecede sorumludur ve aynı zamanda kolesterolü düşürmeye de yardımcı olur.

Domates

Domates çok besleyici olmasının yanı sıra kalorisi de çok düşüktür. Harika özelliklerinden bazıları yüksek düzeyde C vitamini ve harika antioksidan özelliklere sahip kırmızımsı renginden sorumlu olan likopenlerdir.

C Vitamini Yüklü Meyveler

C vitamini vücudun kolajen oluşturmasına yardımcı olur, bu nedenle onu içeren meyve ve sebzeler yaşlanmaya karşı savaşmak için gereklidir. Portakal, C vitamini açısından en ünlü meyvelerden biri olmasına rağmen, kivi, hurma, limon veya mango gibi birçok farklı meyve de C vitamini açısından zengindir. C vitamini dolu bu meyveler, cildimizin hücrelerini onarmasına yardımcı olur.

Zerdeçal ve Zencefil

Bu köklerin yemeklerimize ilginç tatlar getirmesinin yanı sıra sayısız faydası vardır. Binlerce yıldır yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçal, iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahip fitokimyasallar içerir. Aynı şey, hücre hasarını azaltmaya yardımcı olan yüksek antioksidan seviyelerine sahip gıdalardan biri olarak kabul edilen zencefil için de geçerlidir.

Bitter Çikolata

En büyük sağlıklı zevklerden biri çikolatadır. Tabii ki yüzde 70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolatadan bahsediyoruz. Bitter çikolata yüksek düzeyde flavanol içerir ve yüksek bir antioksidan güce sahiptir. Çalışmalar, kakaonun cildi genç tutmasının yanı sıra kalp dostu olduğunu da göstermektedir.

Havuç

Havuç, çiğ, pişmiş veya meyve sularında mutfakta en çok kullanılan ve en lezzetli yiyeceklerden biridir. Besinlerle yüklüdür, antioksidan gücü de dahil olmak üzere sayısız faydası vardır. Bunun nedeni havuçların, vücudu detoks etmeye de yardımcı olan iyi bir karotenoid kaynağı olmasıdır. Havuç yıllardır cilt için en iyi yardımcılarda biri olarak görülmektedir. Yüksek C vitamini ve antioksidan seviyeleri, cildin daha uzun süre sağlıklı ve genç kalmasına yardımcı olur.