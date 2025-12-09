"Erkekler bitecek" iddiası! Y kromozomu yok mu olacak, neden? Bilimsel yanıtı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Y kromozomu, insanlarda ve birçok canlı türünde cinsiyeti belirleyen kromozomlardan biridir.

Erkeklerde XY, kadınlarda ise XX kromozom dizilimi bulunur. Yani Y kromozomu, biyolojik erkek özelliklerinin gelişmesinde temel rol oynar.

Evrim biyologları ve genetikçiler, Y kromozomunun uzun vadede kaybolup kaybolmayacağını araştırıyor.

Peki, Y kromozomu yok mu oluyor? Erkekler yok mu olacak? Y kromozomu neden yok oluyor? İşte, merak edilen kritik soruların detayları...

Y KROMOZOMU YOK MU OLACAK

Evrimsel biyolog Jenny Graves’e göre erkek cinsiyetini belirleyen Y kromozomu, atalarından gelen genlerin önemli bir bölümünü kaybetti.

Graves, bu sürecin aynı hızla devam etmesi halinde kromozomun milyonlarca yıl içinde işlevini kaybedebileceğini öne sürüyor.

MIT’den genetikçi Jenn Hughes ve ekibi ise daha temkinli bir değerlendirme yapıyor. Özellikle primat grupları üzerinde yapılan genetik çalışmalar, Y kromozomunun uzun süredir kararlı bir yapıya sahip olduğunu ve yok olma olasılığının tahmin edilenden daha düşük olabileceğini gösteriyor.