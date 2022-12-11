Göz çevresindeki koyu halkalara dikkat! Bu hastalıkların habercisi olabilir...

Göz çevresinde oluşan kararmalar genellikle kozmetik bir endişe olsa da, bazı hastalıkların habercisi olabilir. Peki bu hastalıklar hangileri? Göz çevresindeki koyuluk nasıl geçer? İşte detaylar...

Göz çevresinde oluşan koyu halkalar birçok kadının korkulu rüyasıdır. Ayrıca bu kararmalar daha yorgun ve yaşlı gösterir.

Bu sorunlar genellikle uykusuzluk, yorgunluk veya genetik olarak meydana gelir. Ancak farklı hastalıkların da habercisi olabilir.

Göz çevresindeki karartılar kişinin kendi derisinin renginden daha koyu şekilde gözükmesidir. Ciltte bulunan melanin isimli madde yoğunlaştıkça göz çevresindeki koyu renk artar.

Kişiler hastalık kaynaklı olmayan göz çevresi kararmaları için uygulayabilecekleri doğal yöntemleri ve bitkisel yağları araştırarak uygulamayı tercih edebilir. Hastalığın habercisi olabilen bu karartıların sebebini öğrenmek için mutlaka hekime gidilmelidir.

Göz çevresi kararmaları hastalık habercisi olabilir

Göz çevresindeki kararmaların, böbrek hastalıkları, alerjik hastalıklar, atopik egzama, sinüzit gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.

Nasıl giderilir?

Göz çevresindeki sevimsiz kararmalardan kurtulmanın ilk yolu sorunun kaynağını tespit etmek. Herhangi bir sağlık sorunu ihtimali elendikten sonra küçük tavsiyeler uygulanabilir.

Beslenme düzenininde hata varsa önüne geçmek etkili bir çözümdür. Protein, vitamin, mineral ve kalsiyum bakımından dengeli ve düzenli beslenin.

Kahve ve alkol tüketimini sınırlandırıp; her gün en az 3 litre su içtiğinizden emin olmalısınız.

Vitamin eksikliği durumunda doktor tavsiyesi ile takviye alabilirsiniz. Yatmadan önce göz çevrenize A, C ve E vitamini içeren gece kremleri uygulayabilirsiniz.

Özellikle alerjik bir bünyeniz varsa makyaj malzemesi seçiminde hassas davranın. Çok ağır makyaj yapmamaya özen gösterin; aksi halde cildiniz uzun süre hava alamayacaktır.

Günde en az 7 saat uyumanız gerekir. Eğer horlama ya da uyku apnesi gibi uyku sorunları yaşıyorsanız, bu durum sürekli yorgun hissetmenize ve uykunuzdan verim alamamanıza neden olur. Göz altı morluğundan önce iyi bir uyku için gerekli adımları atabilirsiniz. Uzun süre televizyon ve bilgisayar başında kalmamaya da özen gösterin, en azından mola verin.

Eğer sorun genetikse birtakım önlemlere rağmen tekrar etmesi kaçınılmaz. Bu durumda hücre yenileyici ya da renk açıcı kozmetik ürünlerden ve estetik uygulamalardan yardım alınabilir. Işık dolgusu adı verilen estetik uygulama ile buradaki rengin açılması sağlansa da belirli bir süre sonra işlemi yenilemek gerekir.