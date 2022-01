Göz sağlığını güçlendiren besinler

Birçoğumuz havucun göze iyi geldiğini duymuşuzdur. Peki, gerçekten öyle mi? İşte göz sağlığına iyi gelen vitaminler, mineraller ve en iyi kaynakları.

Hangi vitaminler görmeyi etkiler? Endüstriyel olarak üretilen birçok katkı maddesinin göz sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında birçok iddia bulunmaktadır. Ancak hepsinin etkinliği bilim tarafından doğrulanmamıştır. Bunun istisnası, Amerikan Ulusal Göz Enstitüsü'nün katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) üzerine yaptığı çalışmadır.

Makula dejenerasyonu, yaşa bağlı bir hastalıktır. Retinanın merkezi bölgesindeki süreçler bozulur ve hastalık ilerlerse körlüğe yol açar.

Araştırmacılar, bu tür süreçleri önlemeye yardımcı olmak için yüksek dozda antioksidan komplekslerin kullanılmasının gözler üzerindeki etkilerini incelemeye başladılar. Beş yıl boyunca yapılan çalışmalar C ve E vitamini, zeaksantin, lutein, çinko ve bakırın düzenli alınmasının gözler üzerinde etkili olabileceğini gösterdi.

Çalışmanın sonuçları, bu maddelerin görme kaybı riskini yüzde 25 oranında azalttığını ortaya koydu.

İşte göz sağlığı için gerekli vitaminleri almak için diyete dahil edilmesi gereken besinler listesi.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN E VİTAMİNİ

Göz hastalıkları, insan vücudundaki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik nedeniyle ortaya çıkar. E vitamini güçlü bir antioksidandır. Göz hücrelerini serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olur.

E vitamini açısından zengin bir diyet, yaşa bağlı kataraktların önlenmesine yardımcı olur ve göz sağlığının korunmasında faydalı bir etkiye sahiptir.

E vitamini yönünden zengin besinler:

- Bitkisel yağlar,

- Avokado,

- Koyu yeşil yapraklı sebzeler,

- Yağlı tohumlar,

- Yer fıstığı,

- Somon,

- Mantar,

- Yumurta.

C VİTAMİNİ VE GÖZ SAĞLIĞINA FAYDALARI

C vitamini de gözleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan güçlü bir antioksidandır. C vitamini, korneadaki göz dokularını onarmak için gerekli olan bir yapı proteini olan kolajen üretimini destekler. C vitamini katarakt riskini azaltmaya yardımcı olur.

Önerilen günlük C vitamini miktarını almak için özellikle bazı besinlerin tüketimi artırmalısınız.

C vitamini yönünden zengin besinler:

- Narenciye ve tropikal meyveler,

- Biber,

- Brokoli ve beyaz lahana,

- Meyveler, özellikle siyah kuş üzümü ve çilek,

- Dereotu ve maydanoz,

- Ispanak.

LUTEİN VE ZEAKSANTİN

Lutein ve zeaksantin, karotenoid grubuna ait bitkiler tarafından sentezlenen faydalı bileşiklerdir. Bu elementler makula ve retinanın yapı taşlarıdır. Potansiyel olarak tehlikeli mavi ışığı filtrelemeye yardımcı olarak gözleri hasardan korurlar.

Bu bileşikler için önerilen günlük dozlar belirlenmemiştir. Sadece 6-20 mg lutein ve zeaksantin faydalı olabileceği bilinmektedir.

Lutein ve zeaksantin açısından zengin besinler:

- Ispanak

- Lahana, beyaz lahana,

- Bezelye,

- Pazı,

- Brokoli,

- Kuşkonmaz,

- Havuç,

- Antep fıstığı.

ÇİNKO

Çinko da gözleri hücre hasarından koruyan güçlü bir antioksidandır. Çinko, göz sağlığı için gerekli olan temel bir mineraldir. Ancak çinko alınması durumunda bakırın emilimi azalır, bu nedenle bakır içeren besinlerle birleştirilmemesi önerilir.

Çinko bakımından zengin besinler:

- Buğday Kepeği,

- Yer fıstığı,

- Ay çekirdeği,

- Peynir,

- Et,

- Fasulye

- Ceviz.

GÖRMEYİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN A VİTAMİNİ

A vitamini yönünden zengin besinler turuncu renge sahiptir. A vitamini korneayı temiz tutar. Göz sağlığı denilince akla ilk olarak havuç gelir ancak sadece o değil.

A vitamini yönünden zengin besinler:

- Balık yağı,

- Dana karaciğeri,

- Havuç,

- Beyaz peynir,

- Somon

- Terayağı,

- Yumurta,

- Süt.

Bunlar A vitamininin en büyük kaynaklarıdır. Kereviz, kuşburnu, ıspanak, dereotu da mükemmel kaynaklardır, ayrıca koyu yeşil yapraklı sebzeler, balkabağı ve biber de A vitamini içerir.

B VİTAMİNLERİ GÖRME KALİTESİNİ ETKİLER

B6, B9 ve B12 vitaminlerinin tüketimi, vücutta iltihaplanmayı ve artan maküler dejenerasyon riskini tetikleyebilen bir protein olan homosistein seviyesini azaltır.

B vitamini yönünden zengin besinler:

- Fermente süt ürünleri;

- Yumurta,

- Yağlı balıklar,

- Koyu yeşil yapraklı sebzeler,

- Baklagiller,

- Yağlı tohumlar,

- Sebzeler (patates, pancar, lahana, ıspanak),

- Narenciye ve muz.