Hafife almayın: Beyin kanamasının ilk belirtileri

Belirtiler erken fark edildiğinde hayati tehlike ve kalıcı hasar riski büyük ölçüde azalabiliyor...

Beyin kanaması, beyin dokusu içinde ya da beynin etrafındaki boşluklarda kanın birikmesiyle ortaya çıkıyor.

Kan, beyin dokusuna baskı yaparak sinir sisteminin işleyişini bozuyor ve durum saniyeler içinde ağırlaşabiliyor.

Bu nedenle erken belirtileri bilmek büyük önem taşıyor. Ani başlayan baş ağrısı, konuşma bozukluğu veya vücudun bir tarafında hissizlik gibi işaretler genellikle ilk uyarı oluyor.

Beyin kanamasının ilk belirtileri...

1. ANİ VEYA ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

Hiç alışılmadık derecede ani başlayan ve çok şiddetli hissedilen baş ağrısı, en önemli uyarı kabul ediliyor.

“Hayatımda yaşadığım en kötü baş ağrısı” şeklinde tarif edilen bu ağrı beyin kanamasının ilk habercisi olabiliyor.

2. VÜCUDUN BİR TARAFINDA GÜÇSÜZLÜK VEYA UYUŞMA

Kolda, bacakta ya da yüzde aniden başlayan güç kaybı ya da hissizlik, beynin etkilendiğini gösteriyor ve acil müdahale gerektiriyor.

3. KONUŞMA BOZUKLUĞU

Sözcükleri toparlayamama, konuşmanın bozulması veya başkalarını anlamakta güçlük yaşanması ilk belirtilerden biri olabiliyor.

4. GÖRME KAYBI VEYA BULANIK GÖRME

Tek gözde veya her iki gözde bir anda gelişen bulanık görme, çift görme ya da görme alanında kayıplar ortaya çıkabiliyor.

5. DENGE KAYBI VE KOORDİNASYON BOZUKLUĞU

Yürürken sendeleme, ayakta durmakta zorlanma ya da ani düşmeler, beyin kanamasının işareti olabiliyor.

6. BULANTI-KUSMA

Şiddetli baş ağrısına eşlik eden mide bulantısı, kusma ve ense sertliği de görülebiliyor.

7. BİLİNÇ DEĞİŞİKLİKLERİ

Kişinin uykuya eğilimi artıyorsa, dalgınlık ya da kısa süreli bayılma yaşanıyorsa durum daha da ciddiyet kazanıyor.

8. NÖBET GEÇİRME

Daha önce böyle bir durumu olmayan kişide aniden nöbet gelişmesi, beyin kanamasına işaret edebiliyor.

9. GÖZ BEBEKLERİNDE FARKLILIK

Bir göz bebeğinin diğerine göre büyümesi ya da ışığa farklı tepki vermesi acil bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

10. KAFA TRAVMASI SONRASI KÖTÜLEŞME

Başına darbe aldıktan sonra bir süre iyi görünen kişide ani kötüleşme, kusma, bayılma ya da dengesizlik gelişmesi kanama riskini artırıyor.