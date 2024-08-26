Hangi hastalıklar temasla bulaşıyor? Aşağıda yer alan hastalıkların önlenmesi için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmeli, enfekte kişilerle temastan kaçınılmalı ve gerektiğinde koruyucu önlemler alınmalıdır.

Haber Merkezi

Temasla bulaşan hastalıklar, enfekte bir kişinin vücut sıvıları, cilt teması veya kontamine yüzeylerle doğrudan temas yoluyla bulaşabilen hastalıklardır.

Bu tür hastalıklar genellikle virüsler, bakteriler, mantarlar veya parazitler gibi patojenler tarafından yayılır.

Aşağıda, temasla bulaşan bazı yaygın hastalıklar ve bu hastalıkların nasıl bulaştığına dair bilgiler bulabilirsiniz:

HANGİ HASTALIKLAR TEMASLA BULAŞIR

1. Grip (Influenza)

Bulaşma yolu: Hasta bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya enfekte yüzeylere dokunulması sonucu bulaşabilir.

Belirtiler: Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk, öksürük.

2. Soğuk algınlığı

Bulaşma yolu: Enfekte bir kişinin hapşırması, öksürmesi veya enfekte nesnelere dokunulması ile bulaşabilir.

Belirtiler: Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma, öksürük.

3. Zona (Herpes Zoster)

Bulaşma yolu: Zona lezyonlarına doğrudan temas yoluyla bulaşabilir.

Belirtiler: Deride ağrılı kabarcıklar, kaşıntı, yanma hissi.

4. HIV/AIDS

Bulaşma yolu: Kan, cinsel temas veya enfekte anneden bebeğe doğum veya emzirme sırasında bulaşabilir.

Belirtiler: Bağışıklık sisteminin zayıflaması, tekrarlayan enfeksiyonlar.

5. Hepatit B ve C

Bulaşma yolu: Kan yoluyla, cinsel temasla veya doğum sırasında bulaşabilir.

Belirtiler: Sarılık, karaciğer hasarı, halsizlik, karın ağrısı.

6. Cilt enfeksiyonları (Örneğin, Staphylococcus aureus)

Bulaşma yolu: Ciltteki kesikler veya sıyrıklar aracılığıyla doğrudan temas yoluyla bulaşabilir.

Belirtiler: Deride kızarıklık, şişlik, irin dolu kabarcıklar.

7. Uyuz (Scabies)

Bulaşma yolu: Uyuz akarlarının deri teması yoluyla bulaşması.

Belirtiler: Yoğun kaşıntı, ciltte kırmızı döküntüler.

8. El, ayak ve ağız hastalığı

Bulaşma yolu: Doğrudan temas, enfekte yüzeylere temas veya enfekte kişinin salgılarıyla bulaşabilir.

Belirtiler: Ağızda ağrılı yaralar, ellerde ve ayaklarda döküntüler.