Hareketsiz yaşam tarzı felç riskini 7 kat artırıyor

Amerikan Kalp Derneği tarafından yayınlanan yeni bir araştırmada, günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerin felç riskinin büyük oranda arttığı belirlendi.

Amerikan Kalp Derneği tarafından 143 bin kişi ile yapılan ve Stroke dergisinde yayınlanan araştırmada, 40 yaş ve üstü daha önce felç geçmişi olmayan katılımcılar, yaklaşık 9 yıl 4 ay takip edildi.

Araştırmada, günde 8 saat veya daha fazla oturan kişilerin, dört saatten az oturup, her gün en az 10 dakika egzersiz yapanlara kıyasla felç geçirme riskinin 7 kat daha fazla olduğu saptandı.

KAN AKIŞINI BOZUYOR

Oturarak geçirilen zamanın vücutta birçok farklı olumsuz etkisi olduğunu belirten araştırmanın baş yazarı Dr. Read Joundi, "Glikoz, lipid metabolizması ile kan akışı bozukluklarına neden olduğu ve vücuttaki iltihabı artırdığı tahmin ediliyor." şeklinde konuştu. Dr. Joundi, bu değişikliklerin zamanla damarlar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine, kalp krizi ve felce yol açabileceğine işaret etti.

Oturarak geçirilen zamanın kısaltılıp, fiziksel aktiviteyi artırmanın felç riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini belirten uzmanlar, asansör yerine merdiven çıkmak gibi rutinlerde değişiklik yapılması tavsiyesinde bulundu.

Amerikan Kalp Derneği, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmasını öneriyor.