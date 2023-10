Hem daha hesaplı, hem proteini daha yüksek! Et yerine bunu tüketin Et yemeyenler için mucizevi bir çözümle geldik. Bu besin hem etten daha uygun, hem de protein açısından daha zengin. Uzmanlar öneriyor. Et yerine bu besini tüketebilirsiniz.

ensonhaber.com Günümüzde birçok insan hem bütçelerini korumak hem de daha sağlıklı beslenmek istiyor İşte bu noktada, et tüketimi yerine bitki bazlı beslenme alternatifleri önemli bir rol oynuyor. Daha hesaplı ve yüksek proteinli bir yaşam tarzı benimsemek isteyenler için bu seçenekler büyük bir çözüm sunuyor. Bazı bitkisel yiyecekler yüksek protein içerir. Baklagiller, mercimek, nohut, fasulye ve bezelye gibi bitkisel kaynaklar, ete kıyasla daha hesaplı ve protein bakımından zengin alternatiflerdir. Uzman isminde altını çizdiği, protein içeriği etten daha fazla olan bir besinle geldik. Protein değeri daha fazla! Türkiye’nin Lokman Hekimi olarak bilinen Prof Dr. Ahmet Maranki, mantarın protein değerinin etten daha fazla olduğunu belirtiyor. Özellikle zayıf ve kansız insanlar için çok iyi bir gıda olduğunu vurguluyor ve vücudun yorgunluğunu attığını söylüyor. Mantarın faydaları · Mantar, sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur. · Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. · Cilt sağlığını koruyarak hücrelerin yaşlanmasına karşı mücadele eder. · Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. · Metabolizmanın desteklenmesine katkı sağlar. · Kan şekerini ve kan lipid seviyelerini düşürür. · Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. · Enfeksiyon, mikrobik hastalıklara karşı mücadele eder. · Bedeni iltihaplanmaya karşı korur.