İbn-i Sina’nın şifa dağıtan reçetesi: Cinsel gücü arşa çıkarıyor! Günde 2 kez tüketmek yetiyor Tıbbın babası İbn-i Sina, asırlar öncesinden pek çok hastalığa doğal yöntemlerle iyi gelen önerilerde bulundu. İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce belirttiği bu mucizevi karışım cinsel gücü artırıyor, kansere iyi geliyor.

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Tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan İbn-i Sina, İslam'ın Altın Çağı'nda yetişen en önemli doktorlardan biridir ve bilgi ve deneyimleriyle tıp alanına büyük katkılarda bulunmuştur.

Yıllar önce yazdığı "Küçük Tıp Kanunu" adlı eserinde verdiği özel tarifler, günümüzde hala dikkat çekmektedir.

İbn-i Sina, özellikle kuru incir ve zeytinyağı karışımının bazı hastalıkların tedavisinde kullanılması gerektiğini öneriyor.

Bu karışımın özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek, sindirim sorunlarına çözüm bulmak ve cilt sağlığını desteklemek gibi birçok faydası olduğunu belirtiyor.

İncir ve zeytinyağı, içerdikleri vitaminler ve antioksidanlar sayesinde sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Ayrıca cinsel isteği de artırıyor. İşte İbn-i Sina’nın her derde deva olan tarifi…

Zeytinyağı ve incir kürü tarifi

Öncelikle temiz bir kavanozun içine alabildiği kadar kuru inciri yerleştirmelisiniz. Daha sonra, soğuk sıkım organik zeytinyağını eklemelisiniz. Her tarafı yağladığınızdan emin olduktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatmalısınız.

4-5 gün kadar beklettikten sonra her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez tüketirseniz birçok sağlığa faydası var.

Zeytinyağı ve incir kürünün faydaları