Isparta'da tıkanan burnuna sarımsak soktu, ameliyatla kurtuldu

Burnundaki tıkanıklığı gidermek için sosyal medyadan görüp burun deliklerine sarımsak yerleştiren kadın, ameliyat ile kurtuldu.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki kadın, devlet hastanesine burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu.

Her iki burun deliğine sosyal medyadan görüp birer diş sarımsak yerleştirdiğini de anlatan kadın muayene edildi.

HAŞIRDIKTAN SONRA GENZİNE KAÇTI

İncelemede, sarımsaklardan birinin kendiliğinden çıktığı diğerinin de hapşırdıktan sonra genzine kaçtığı belirlendi. Muayenede sağ burun boşluğunda bir diş sarımsak belirlenen hasta, ameliyat edildi. Sarımsak, kadının burnundan çıkarıldı.

“YAPILACAK İLK ADIM KULAK BURUN BOĞAZ DOKTORUNA BAŞVURMAK OLMALI”

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Meltem Demirdağ Çevikkan, sosyal medyada önerilen yöntemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burun tıkanıklığına, üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik nedenler, burunda eğrilik, burun etlerinde büyüme, hormonal değişiklikler, burun içi kitle gibi durumlar neden olabilir. Çoğu zaman geçiştirilen burun tıkanıklığı, yorgunluk, uyku problemi hatta uzun vadede kalp ve akciğer problemlerine dahi neden olabilir. Gün içinde ya da gece hissedilen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama gibi şikayetler varsa başka çözümler aramak yerine mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır. Burun tıkanıklığının sebeplerinden biri olan yabancı cisim kaçması halinde ise ani nefes yolu tıkanıklıklarına yol açabileceğinden çocuk ya da erişkin yapılacak ilk adım kulak burun boğaz doktoruna başvurmak olmalı.”