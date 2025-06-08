İstanbul'da bayramın üçüncü günü 244 kişi hastanelere başvurdu

AA

Kurban Bayramı devam ederken yapılan trafik kazaları ve kurban kesiminde yaşanan yaralanmalarla ilgili bilgi verilmeye devam ediliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşın hastanelere başvurduğunu açıkladı.

TRAFİK KAZASINDAN 37, KURBAN KESİMİDEN 207 KİŞİ HASTANEYE GİTTİ

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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